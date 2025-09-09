Мир
05:06, 9 сентября 2025

Беспилотник атаковал флотилию Греты Тунберг на пути в Газу

GSF: Один из кораблей флотилии Тунберг подвергся атаке дрона на пути в Газу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Одно из судов «Глобальной флотилии Сумуда» (GSF) подверглось атаке дрона на пути в сектор Газа. Об этом организация сообщила в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мишенью стал один из ключевых кораблей флотилии — Family Boat. На борту судна под флагом Португалии находились члены управляющего комитета GSF.

Известная экоактивистка Грета Тунберг также принимает участие в данной акции. Утверждается, что ни один из пассажиров и членов экипажа не пострадал, они находятся в безопасности.

Ранее флотилия Тунберг снова не смогла добраться до Газы и вернулась в порт Барселоны из-за шторма. Организаторы заявили, что в таких погодных условиях небольшие яхты подверглись бы большому риску, и поэтому было принято решение отложить плавание.

