Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 1 сентября 2025Мир

Грета Тунберг снова не добралась до Газы

Флотилия Греты Тунберг не смогла добраться до Газы и вернулась из-за шторма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Manez / Reuters

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг не смогла добраться до сектора Газа и вернулась в порт Барселоны из-за шторма. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление организации Global Sumud Flotilia.

Сообщается, что флотилия, состоящая из порядка 20 судов с членами экипажей из 44 стран, была вынуждена вернуться в порт из-за штормового ветра, скорость которого превышала 15 метров в секунду. Организаторы заявили, что в таких погодных условиях небольшие яхты, из которых состоит флотилия, подверглись бы большому риску, и поэтому они приняли решение отложить плавание в интересах безопасности его участников.

Ранее Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Она отметила, что в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, в новой поучаствуют десятки судов.

Первую попытку добраться до Газы Тунберг и другие пропалестинские активисты предприняли в июне. Тогда судно «Мадлен», направлявшееся в анклав в рамках миссии некоммерческой организации «Флотилия свободы», было перехвачено в нейтральных водах Армией обороны Израиля, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    Звезда «Служебного романа» рассказала о самочувствии после операции

    В ЦУМе начали продавать школьные рюкзаки за 153 тысячи рублей

    Жалобы на передачу аэропорта «Домодедово» в госсобственность отклонили

    Торговый советник Трампа назвал условие краха США

    Грета Тунберг снова не добралась до Газы

    В России прокомментировали кадры с картой Украины без выхода к морю на брифинге Герасимова

    Российский полковник бронетанковых войск получил многомиллионную взятку по гособоронзаказу

    Конфликт на Украине, глобальное управление и «Калинка-малинка». О чем говорил и что делал Путин на саммите ШОС в Китае

    Россиян предупредили об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости