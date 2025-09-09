Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

Shot: Протестующие подожгли отель Hilton с российскими туристами в Непале

Демонстранты подожгли отель Hilton с российскими туристами в Непале. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть отель, из которого валит черный дым, а также людей, которые бегают вокруг гостиницы в панике. Подожгли также дом главы правительства. Протестующие вторглись в здание парламента.

Одна из россиянок, оказавшихся в центре протестов, рассказала РИА Новости, что в непальской Покхаре из-за акций в Катманду ввели комендантский час.

Протесты вспыхнули 9 сентября из-за ограничения работы в стране социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращаются. Также стало известно, что сотни российских туристов застряли в охваченной демонстрациями стране.