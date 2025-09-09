Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:35, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

Врач Мясников назвал преддиабет и холестерин факторами риска для инфаркта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «России 1» признаки, которые указывают на риск инфаркта или инсульта в течение пяти лет. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц принесла в студию результаты своих анализов и показала их Мясникову. «Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска для заболеваний сердца. Вам надо серьезно собой заняться», — обратился доктор к участнице программы.

Кроме того, врач обнаружил, что у женщины сильно повышен уровень «плохого» холестерина. «У вас инфаркт в ближайшие пять лет очень возможен. Или инсульт. Я не шучу (...) Это очень плохо», — сказал Мясников. Он добавил, что участнице программы нужно принимать большую дозу статинов, и назвал ее ситуацию серьезной.

Ранее Мясников развеял миф об инсульте. По его словам, шум в ушах не следует считать предвестником сосудистой катастрофы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Российского правозащитника осудили за фейки об армии

    Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

    Некоторым автомобильным брендам предсказали исчезновение

    Узнавшие о двойной жизни друзей люди поделились удивительными историями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости