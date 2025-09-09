Доктор Мясников назвал указывающие на инфаркт или инсульт в течение пяти лет признаки

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «России 1» признаки, которые указывают на риск инфаркта или инсульта в течение пяти лет. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц принесла в студию результаты своих анализов и показала их Мясникову. «Избыточный вес, гипертония и преддиабет — мощные факторы риска для заболеваний сердца. Вам надо серьезно собой заняться», — обратился доктор к участнице программы.

Кроме того, врач обнаружил, что у женщины сильно повышен уровень «плохого» холестерина. «У вас инфаркт в ближайшие пять лет очень возможен. Или инсульт. Я не шучу (...) Это очень плохо», — сказал Мясников. Он добавил, что участнице программы нужно принимать большую дозу статинов, и назвал ее ситуацию серьезной.

Ранее Мясников развеял миф об инсульте. По его словам, шум в ушах не следует считать предвестником сосудистой катастрофы.