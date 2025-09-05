Доктор Мясников развеял миф об инсульте

Врач Мясников заявил, что шум в ушах не является предвестником инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф об инсульте. На эту тему он высказался в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц программы спросила, правда ли, что шум в ушах является предвестником инсульта. «Неправда. Только если, знаете, ночью придет и тебе скажет: "У тебя на судьбе написано". Но это к психиатру», — поиронизировал доктор.

Шум в ушах связан только с работой слуховых рецепторов. По словам Мясникова, избавиться от этой проблемы практически невозможно.

Ранее Мясников признался, что не выполняет одну врачебную рекомендацию. Врач рассказал, что принимает статины из-за высокого холестерина, однако не придерживается диеты.

До этого доктор назвал безобидную привычку, которая может привести к ожирению. Он заявил, что лишний вес набирают люди, которые смотрят в телефон во время еды.