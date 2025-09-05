Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:45, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф об инсульте

Врач Мясников заявил, что шум в ушах не является предвестником инсульта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф об инсульте. На эту тему он высказался в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц программы спросила, правда ли, что шум в ушах является предвестником инсульта. «Неправда. Только если, знаете, ночью придет и тебе скажет: "У тебя на судьбе написано". Но это к психиатру», — поиронизировал доктор.

Шум в ушах связан только с работой слуховых рецепторов. По словам Мясникова, избавиться от этой проблемы практически невозможно.

Ранее Мясников признался, что не выполняет одну врачебную рекомендацию. Врач рассказал, что принимает статины из-за высокого холестерина, однако не придерживается диеты.

До этого доктор назвал безобидную привычку, которая может привести к ожирению. Он заявил, что лишний вес набирают люди, которые смотрят в телефон во время еды.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Вторую журналистку «Дождя» объявили в розыск в России после постов в мессенджере

    Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

    Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

    Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

    Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

    В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

    Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

    Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости