Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

Врач Мясников: Привычка смотреть в телефон во время еды приводит к ожирению
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал безобидную привычку, которая может спровоцировать ожирение. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он посоветовал россиянам не смотреть в телефон во время еды.

В эфире передачи Мясников спросил у гостьи, может ли использование смартфона во время приема пищи привести к ожирению. Собеседница ответила на его вопрос положительно.

Доктор с ней согласился. «Если ты ешь с гаджетом, ты не замечаешь, [что ешь]. (...) Когда ты смотришь на еду, у тебя уже вырабатываются пищеварительные соки, выделяются слюна, ферменты и так далее — это все должно упасть на подготовленную почву. А если ты просто так что-то сметал внутрь, кроме вспученного живота и ожирения, ничего не будет», — объяснил он.

Ранее Мясников раскрыл неожиданную опасность антибиотиков. Он предупредил, что бесконтрольный прием этой группы препаратов приводит к различным опасным болезням.

