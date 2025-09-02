Доктор Мясников признался в несоблюдении одной врачебной рекомендации

Врач Мясников рассказал, что принимает статины, но не соблюдает диету

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался, что не соблюдает одну врачебную рекомендацию. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что принимает статины, но не соблюдает диету.

«Когда я начинал принимать статины, все думал: "А что я могу есть?" Я всем больным рассказывал, а тут я начал уже для себя думать. И подумал, что то, что я люблю, мне все нельзя. Мясо нельзя, колбасу нельзя, красную рыбу нельзя, холодец нельзя. А то, что я и так не ем, — каши какие-то, брокколи — то мне можно. И я подумал, что я не буду размышлять, я буду принимать статины и есть все, что я люблю и хочу», — рассказал Мясников.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева поставила жирную точку в споре о статинах. Она подчеркнула, что это единственные лекарственные средства, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови.

Перед этим Мясников развеял миф о связи статинов и деменции. По словам врача, прием этих препаратов не приводит к развитию слабоумия.