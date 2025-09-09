Наука и техника
Эффективность «убойного тандема» в зоне СВО оценили

«БГ»: Убойный тандем ОТРК «Искандер» с дронами СКАТ эффективно поражает цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» успешно поражает цели в зоне СВО благодаря своевременному обнаружению объектов противника беспилотными летательными аппаратами (БЛА) СКАТ 350М. Эффективность «убойного тандема» оценили в публикации «Боевой газеты» («БГ»), на которую обратил внимание концерн «Калашников» в Telegram.

«"Искандер" легко интегрируется в высокоэффективный тандем с одним из лучших в своем классе разведывательным БЛА СКАТ 350М, который серийно производит концерн "Калашников"», — говорится в материале.

В частности, 18 июля ракетой «Искандера» поразили пункт управления ударными беспилотниками дальнего радиуса действия «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обнаружил расчет дрона СКАТ.

Автор подчеркнул, что дроны СКАТ активно применяют по всей сухопутной линии соприкосновения и на морском театре военных действий в рамках СВО.

В июне «Боевая газета» писала, что бойцы в зоне СВО ценят СКАТ 350М за надежность и простоту в эксплуатации. Операторы дрона отмечают большой запас прочности изделия.

