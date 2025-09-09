Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани после удара Израиля по Дохе. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган осудил удар Израиля по территории Катара и обсудил с эмиром возможные ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп также поговорил с эмиром и пообещал, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару больше не повторятся.