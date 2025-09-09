Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 9 сентября 2025Мир

Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

Эрдоган поговорил по телефону с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани после удара Израиля по Дохе. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент заявил, что Турция будет со всеми своими возможностями поддерживать государство Катар и его народ. Оба лидера договорились продолжить совместную работу над скорейшим прекращением массовых убийств в Газе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган осудил удар Израиля по территории Катара и обсудил с эмиром возможные ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп также поговорил с эмиром и пообещал, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару больше не повторятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

    Представители США посетят Китай

    Названы основные покупатели элитного жилья в Москве

    В США назвали заявления фон дер Ляйен насчет Украины ложью

    В Минобороны назвали фейком слова Зеленского об ударе по Яровой

    Появились подробности эвакуации людей из атакованного ВСУ дома в Донецке

    Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

    Американский миллиардер высказался о помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости