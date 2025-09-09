Трамп отверг повторение ударов Израиля по Катару

Белый дом: Трамп пообещал, что удары ЦАХАЛ по Катару не повторятся

Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару больше не повторятся. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Президент поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится», — заявила Левитт.

Она добавила, что Трамп также пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и отметил, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.