Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 9 сентября 2025Мир

Трамп отверг повторение ударов Израиля по Катару

Белый дом: Трамп пообещал, что удары ЦАХАЛ по Катару не повторятся
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару больше не повторятся. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Президент поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится», — заявила Левитт.

Она добавила, что Трамп также пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и отметил, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Объявлена стоимость iPhone 17

    Акции Apple после презентации упали

    ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

    Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества

    Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в едва заметном бикини

    Трамп отверг повторение ударов Израиля по Катару

    Названа дата начала продаж iPhone 17

    Раскрыто имя нового премьер-министра Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости