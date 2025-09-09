Экономика
15:14, 9 сентября 2025

Европу назвали недостаточно сильной для переговоров по пошлинам с США

Вячеслав Агапов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европа недостаточно сильна для принятия самостоятельных решений и переговоров по тарифам с США. Таким объединение назвал канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

На открытии международной выставки коммерческого автотранспорта в Мюнхене Мерц заявил, что Европа должна выстраивать отношения с США «без ложной ностальгии», активнее искать новых партнеров в мире и укреплять уже существующие партнерские связи.

«Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных», — пояснил он.

Ставка в 35 процентов и выше установлена Белым домом для ряда стран, включая европейские. Так, для Швейцарии она составит 39 процентов.

Ранее Евросоюз «капитулировал» перед американцами по вопросам пошлин, обязавшись закупить в США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов, что вызвало негативную реакцию политиков и бизнесменов.

