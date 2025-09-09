Россия
Голикова отметила ослабившиеся попытки отмены русской культуры

Голикова: Попытки отменить русскую культуру в последнее время «попритихли»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Попытки противников русской культуры ее отменить в последнее время действительно «попритихли». Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, во многом это произошло благодаря позиции России и президента в данном вопросе. Кроме того, как считает Голикова, тенденция с «подзамолчавшими» западными голосами на эту тему связывается с тем, что «мы делаем в реальности, и то, как это оценивается».

Собеседница издания подчеркнула, что отменить русскую культуру невозможно.

«Что касается попыток отменить гастроли Валерия Абисаловича Гергиева, отмечу, что Международный конкурс имени П. И. Чайковского никто не отменял, все равно все приехали, как и на Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова», — рассказала Голикова.

Как сообщалось ранее, концерт Валерия Гергиева в Италии оказался отменен. Уточняется, что в выступлении ему отказали из-за опасения местных властей в связи с позицией артиста, которая, как предполагается, может вызвать протесты под руководством украинских ассоциаций.

Позднее появилась информация, что дирижер даст концерт в Ереване с оркестром Мариинского театра. Его планируется провести 1 октября. В анонсе говорилось, что Гергиев, много лет назад возглавлявший Армянский филармонический оркестр, возвращается в страну «с торжественным визитом, привозя с собой величие мировой музыки».

