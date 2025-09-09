Губернатор сообщил о ликвидации пожара на подвергшейся атаке российской нефтебазе

Губернатор Гладков: Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидирован. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Пострадавших нет, при этом зафиксировано повреждение резервуаров, отметил губернатор. К тушению, помимо расчетов МЧС России, были привлечены пожарные поезда, заявил он.

Гладков не уточнил, когда именно начался пожар. При этом он сослался на некую атаку — вероятно, удар беспилотника. В его Telegram-канале Прохоровка в последний раз упоминалась 24 августа. Тогда губернатор сообщил об атаке беспилотников, начавшемся после этого пожаре и его ликвидации.

Тем временем украинские войска продолжают бить по российскому приграничью, в том числе по Белгородской области. 6 сентября украинский дрон атаковал автомобиль «Газель». Водителю выжить не удалось.