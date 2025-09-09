Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 9 сентября 2025Россия

Губернатор сообщил о ликвидации пожара на подвергшейся атаке российской нефтебазе

Губернатор Гладков: Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидирован
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидирован. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Пострадавших нет, при этом зафиксировано повреждение резервуаров, отметил губернатор. К тушению, помимо расчетов МЧС России, были привлечены пожарные поезда, заявил он.

Гладков не уточнил, когда именно начался пожар. При этом он сослался на некую атаку — вероятно, удар беспилотника. В его Telegram-канале Прохоровка в последний раз упоминалась 24 августа. Тогда губернатор сообщил об атаке беспилотников, начавшемся после этого пожаре и его ликвидации.

Тем временем украинские войска продолжают бить по российскому приграничью, в том числе по Белгородской области. 6 сентября украинский дрон атаковал автомобиль «Газель». Водителю выжить не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Начавшийся после взрыва пожар в пятиэтажке в Москве сняли на видео

    Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в российском регионе

    Тренер сборной Португалии высказался о шансах Роналду сыграть на чемпионате мира-2026

    Пережившая удаление опухоли в мозге ведущая раскрыла влияние диагноза на жизнь

    Тело приехавшего на вызов педиатра нашли под окнами элитного ЖК в Москве

    В России придумали морской дрон на оптоволокне

    Немецкая разведка не пустила граждан Германии на ПМЭФ

    Женщина решила вынести мусор и нарвалась на критику со стороны соседки из-за наряда

    В России подростки украли водку с могилы бойца СВО и жестоко поплатились на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости