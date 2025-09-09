Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 9 сентября 2025Мир

ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

Al Jazeera: Израиль ударил по ХАМАС во время обсуждения инициативы Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Армия обороны Израиля ударила по боевикам палестинской радикальной группировки ислмистского толка ХАМАС во время обсуждения мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Целью израильских ударов стали официальные лица из группы, которая встречалась в Дохе для обсуждения предложения о перемирии Трампа», — передает телеканал.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ объявила, что Израиль «нанес точный удар по высшему руководству террористической организации». Телеканал Al Arabiya утверждает, что под удар попали четыре жилых здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде из бриллиантов почти на миллиард рублей

    Россиянки рассказали о трудностях попыток забеременеть от погибших на СВО мужей

    Российскую певицу обвинили в пиаре на скандальной «тюрьме для собак»

    Дружественный России лидер анонсировал углубление сотрудничества с Финляндией

    Россиянам рассказали о возможных штрафах на отдыхе в Китае

    Находящийся под подпиской о невыезде российский коррупционер сбежал в Дубай

    Следователи заинтересовались мощным пожаром на крокодиловой ферме в России

    Дело скандальной «тюрьмы для собак» передали российской полиции

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости