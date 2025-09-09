ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

Армия обороны Израиля ударила по боевикам палестинской радикальной группировки ислмистского толка ХАМАС во время обсуждения мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Целью израильских ударов стали официальные лица из группы, которая встречалась в Дохе для обсуждения предложения о перемирии Трампа», — передает телеканал.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ объявила, что Израиль «нанес точный удар по высшему руководству террористической организации». Телеканал Al Arabiya утверждает, что под удар попали четыре жилых здания.