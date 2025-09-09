ХАМАС раскрыло потери при ударе по Катару

ХАМАС подтвердило гибель членов движения при ударе по Катару

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило гибель членов группировки при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди в интервью каналу Al Jazeera.

По данным аль-Хинди, в результате удара ушел из жизни сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам аль-Хейи. Кроме того, погиб член политбюро движения Джихад Лабад. Другие жертвы удара не раскрываются. При этом аль-Хинди сообщил, что сам лидер ХАМАС в Газе пережил атаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по руководству ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

Нетаньяху также назвал удары оправданными, так как главы палестинского движения инициировали и готовили нападение на Израиль 7 октября 2023 года.