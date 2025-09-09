Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
ХАМАС раскрыло потери при ударе по Катару

ХАМАС подтвердило гибель членов движения при ударе по Катару
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило гибель членов группировки при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Катару. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди в интервью каналу Al Jazeera.

По данным аль-Хинди, в результате удара ушел из жизни сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам аль-Хейи. Кроме того, погиб член политбюро движения Джихад Лабад. Другие жертвы удара не раскрываются. При этом аль-Хинди сообщил, что сам лидер ХАМАС в Газе пережил атаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по руководству ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

Нетаньяху также назвал удары оправданными, так как главы палестинского движения инициировали и готовили нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

