10:00, 9 сентября 2025Экономика

Компания экс-главы «Яндекса» Воложа резко подорожала после сделки с Microsoft

Компания Аркадия Воложа Nebius подорожала на 71 процент после сделки с Microsoft
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Компания экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа под названием Nebius подорожала на 71 процент после сделки с Microsoft. О резком взлете цены со ссылкой на данные биржи NASDAQ сообщает РБК.

На вечерних торгах стоимость компании увеличилась на 70,92 процента, до 109,49 доллара за акцию. Поводом для роста стали новости о том, что c 2025 года Nebius будет предоставлять вычислительные ресурсы Microsoft в новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси. Как отмечают аналитики, сделка приведет к росту бизнеса Nebius в сфере искусственного интеллекта

Nebius Group — бывшая материнская компания «Яндекса», зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. Активы интернет-гиганта разделили в 2024 году.

В июле 2024-го Nebius решила в два раза расширить свой дата-центр в Финляндии. Проект в общине Мянтсяля изначально задумывался как четырехсекционный, две секции уже были построены. Фирма планирует разместить на будущих площадях больше графических процессоров для облака на основе искусственного интеллекта. Nebius не сообщили сумму инвестиций в развитие дата-центра.

