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18:51, 17 июля 2024Экономика

Бывшая материнская компания «Яндекса» вдвое расширит дата-центр в Финляндии

Nebius расширит дата-центр в Финляндии в два раза

Фото: Kirill Sh / Unsplash

Нидерландская Yandex N. V. (бренд Nebius) решила в два раза расширить свой дата-центр в Финляндии. Об этом со ссылкой на агентство STT пишет ТАСС.

Бывшая материнская компания «Яндекса» сообщила, что проект в общине Мянтсяля изначально задумывался как четырехсекционный, две секции уже были построены. Фирма планирует разместить на будущих площадях больше графических процессоров для облака на основе искусственного интеллекта. Nebius не сообщили сумму инвестиций в развитие дата-центра.

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Пресс-служба МКПАО «Яндекс» 15 июля сообщила, что нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Позже стало известно, что Nebius Group возглавил один из основателей «Яндекса» и бывший его руководитель Аркадий Волож. В пресс-релизе вновь образованной компании указывается общая сумма денежных средств, доступных организации, она составляет 2,5 миллиарда долларов.

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