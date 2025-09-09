Мир
Конгресс США опубликовал связанные с Трампом документы по делу Эпштейна

CNN: Конгресс США опубликовал новые документы по делу Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгресс США опубликовал новые документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал множество документов из архива Джеффри Эпштейна, в том числе записку с именем президента США Дональда Трампа, которая была частью коллекции писем, подаренных покойному преступнику на его 50-летие», — говорится в публикации.

Отмечается, что подпись под опубликованным рисунком, на котором изображена обнаженная женская фигура, очень похожа на личную подпись Трампа.

Помимо «книги дня рождения», опубликованные документы включают завещание покойного финансиста, записи из его адресной книги и соглашение о прекращении уголовного преследования между Эпштейном и прокуратурой Южного округа Флориды от 2007 года.

Ранее Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна. «Я поддерживаю полную открытость в этом вопросе. Мне совершенно все равно», — сказал он.

