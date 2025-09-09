Россия
Ветеран «Вагнера» рассказал о шансе стать лучником на СВО за одно нарушение

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнера» при отправке на спецоперацию (СВО) могла выдать своим бойцам лук со стрелами вместо автомата за нарушения во время обучения. Об этом рассказал в Telegram ветеран подразделения с позывным Пересидок.

По словам военнослужащего, инструкторы ЧВК с первых дней обучали новобранцам особенной стойке — фронтальной постановке при стрельбе вместо размещения корпуса полубоком. В «Вагнере» называли последнюю стойку вариантом для лучников и отмечали, что при таком способе ведения огня противник может попасть в незащищенные бронежилетом участки тела. «Стоя фронтально, вы подставляете грудь, на которой расположен ваш "броник". Это может спасти вам жизнь. И вместо того чтобы поехать домой в черном мешочке вы поедете лечиться в госпиталь», — приводит Пересидок слова инструкторов.

Некоторые из сослуживцев вагнеровца не могли переучиться после армии и продолжали принимать «стойку лучника». Одного из таких военнослужащих в ЧВК предупредили о шансе стать лучником в качестве наказания.

Инструктор подошел к нему (одному из бойцов) и сказал, что если он не начнет стоять в фронтальной стойке, то он отнимет у него автомат за ненадобностью и даст ему настоящий лук. С ним же он отправится на передовую

Пересидок

Пересидок подчеркнул, что не относился к заявлению инструктора как к шутке — угроза могла быть осуществлена. «В компании спокойно могут отправить человека с луком и стрелами на "передок" в назидание другим», — подытожил он.

Ранее бывший вагнеровец Тимсо рассказал о связанном со смертью золотом правиле ЧВК — не привязываться к сослуживцам. Оно обусловлено постоянным риском не вернуться с боевого задания.

