Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

В Азербайджане предложили назвать Зангезурский коридор именем Алиева

В Азербайджане предложили назвать Зангезурский коридор именем президента республики Ильхама Алиева. С инициативой выступил первый вице-спикер Милли-Меджлиса Али Ахмедов, передает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

По его словам, заключенный в Вашингтоне договор между Баку и Ереваном является триумфом дипломатии. Алиев, отмечает чиновник, «заново пишет историю». «Так же, как нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан носит имя Гейдара Алиева, Зангезурский коридор должен носить имя Ильхама Алиева», — заявил он.

В Зангезурском коридоре, по соглашениям в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, будет построен «мост Трампа». Он должен соединить через армянскую территорию эксклав Нахичевань с основной частью Азербайджана. Земля под ним будет сдана в аренду США на 99 лет.

В августе президент США Дональд Трамп прислал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер». Так он прислал две фотографии, на которых Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян стоят рядом, держась за руки.