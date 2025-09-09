Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 9 сентября 2025Бывший СССР

Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

В Азербайджане предложили назвать Зангезурский коридор именем Алиева
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Али Ахмедов

Али Ахмедов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Азербайджане предложили назвать Зангезурский коридор именем президента республики Ильхама Алиева. С инициативой выступил первый вице-спикер Милли-Меджлиса Али Ахмедов, передает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

По его словам, заключенный в Вашингтоне договор между Баку и Ереваном является триумфом дипломатии. Алиев, отмечает чиновник, «заново пишет историю». «Так же, как нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан носит имя Гейдара Алиева, Зангезурский коридор должен носить имя Ильхама Алиева», — заявил он.

В Зангезурском коридоре, по соглашениям в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, будет построен «мост Трампа». Он должен соединить через армянскую территорию эксклав Нахичевань с основной частью Азербайджана. Земля под ним будет сдана в аренду США на 99 лет.

В августе президент США Дональд Трамп прислал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву совместные фото с подписью «Ильхам, ты великий лидер». Так он прислал две фотографии, на которых Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян стоят рядом, держась за руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    Жена пропавшего в зоне СВО россиянина устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    Раскрыто местонахождение опального премьера Непала

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости