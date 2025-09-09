Забота о себе
08:39, 9 сентября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили несбыточные сексуальные фантазии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины рассказали о сексуальных фантазиях, которые считают несбыточными. Свои самые сокровенные желания в интиме они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь признался, что хотел бы ради хорошего секса воспользоваться машиной времени.

Хотел бы иметь возможность вернуться в прошлое, когда мне было около двадцати лет, и обрести более молодую физическую форму, но с моим нынешним сознанием. Я бы воспользовался всеми упущенными шансами. Однако это больше, чем просто сексуальная фантазия. Еще я бы хотел изменить многие глупые решения, которые принимал в юности

TheRichTurnerпользователь Reddit

Одна женщина сообщила, что мечтает о предварительных ласках, которые бы длились часами.

Я хочу, чтобы со мной занимались оральным сексом, пока я не зарыдаю. Перевозбуждение, множественные оргазмы, позы. Не думаю, что это неразумно… Может быть, однажды я найду подходящего человека, с которым смогу испытать это, но сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время

krysteningпользовательница Reddit
В то же время некоторые фантазии оказалось довольно просто исполнить, но этому мешают особенности второго партнера.

Я бы хотел посмотреть, как мастурбирует моя жена, но она считает, что это слишком личное. Что, по-моему, странно, мне это кажется довольно обыденным, ведь мы занимаемся гораздо более безумными вещами

CayenneBobпользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о комплиментах от женщин, которые считают самыми приятными. Один пользователь рассказал, что получил неожиданный комплимент от клиентки своей парикмахерши.

.
