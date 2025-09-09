Мужчины и женщины обсудили несбыточные сексуальные фантазии

Мужчины и женщины рассказали о сексуальных фантазиях, которые считают несбыточными. Свои самые сокровенные желания в интиме они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь признался, что хотел бы ради хорошего секса воспользоваться машиной времени.

Хотел бы иметь возможность вернуться в прошлое, когда мне было около двадцати лет, и обрести более молодую физическую форму, но с моим нынешним сознанием. Я бы воспользовался всеми упущенными шансами. Однако это больше, чем просто сексуальная фантазия. Еще я бы хотел изменить многие глупые решения, которые принимал в юности TheRichTurner пользователь Reddit

Одна женщина сообщила, что мечтает о предварительных ласках, которые бы длились часами.

Я хочу, чтобы со мной занимались оральным сексом, пока я не зарыдаю. Перевозбуждение, множественные оргазмы, позы. Не думаю, что это неразумно… Может быть, однажды я найду подходящего человека, с которым смогу испытать это, но сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время krystening пользовательница Reddit

В то же время некоторые фантазии оказалось довольно просто исполнить, но этому мешают особенности второго партнера.

Я бы хотел посмотреть, как мастурбирует моя жена, но она считает, что это слишком личное. Что, по-моему, странно, мне это кажется довольно обыденным, ведь мы занимаемся гораздо более безумными вещами CayenneBob пользователь Reddit

