На берегу нашли одного из самых редких китов

На британском пляже нашли мертвого карликового кашалота

На пляж деревни Бигбери-он-Си, Великобритания, вынесло кита одного из самых редких в мире видов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Тушу морского животного длиной 3,5-4 метра нашли возле берега. Она застряла на каменистом мелководье. На сушу кита вынесли местные жители. «Фермеры пришли в резиновых сапогах и очень спокойно разобрались, как вытащить кита без всяких хлопот», — рассказали очевидцы. Туша принадлежала карликовому кашалоту весом около 700 килограммов.

Представители фонда дикой природы графства Девон (DWT) заявили, что в британских водах эти киты встречаются очень редко. С 1990-х годов было зафиксировано всего несколько случаев выброса кашалотов на сушу.

Найденного кита вскроют, чтобы определить, что с ним произошло. О карликовых кашалотах известно не так много. Считается, что они питаются рыбой, осьминогами, крабами и креветками и обитают в теплых водах на большой глубине.

Ранее сообщалось, что в Японии четырех китов выбросило на берег после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 и в регионе объявили угрозу цунами. Животных обнаружил местный житель.