Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:11, 9 сентября 2025Из жизни

На Камчатке спасли упавшего в яму с отходами

На Камчатке медвежонка достали из ямы с отходами на рыбном заводе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur mash

На Камчатке медвежонок упал в яму с пищевыми остатками на рыбном заводе. Об этом сообщает Amur mash.

Отмечается, что хищника привлек запах и он нырнул в резервуар с головой, однако самостоятельно уже не смог выбраться. Местные жители помогли медвежонку вылезти с помощью деревянной доски и веревки. После этого медвежонок почти устроил погоню за спасителями, но быстро решил убежать с места происшествия.

В июле очевидцы заметили на юге Камчатки медвежонка с уникальным окрасом. В объектив камеры попала группа из четырех медведей. На размещенных кадрах видно, что один из них имеет белый окрас. При этом, несмотря на светлую шерсть, он не является альбиносом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    В США после скандала закрыли сбор средств на адвоката для убийцы украинки

    Сальдо рассказал об использовании ВСУ тактики фашистов в Херсоне

    Российский этнограф раскрыл подробности своего задержания в Афганистане

    Мужчина потерял счет сексуальным партнершам и впал из-за этого в депрессию

    Куница съела руку парализованной пенсионерки

    На Камчатке спасли упавшего в яму с отходами

    Сложности «корейского сценария» завершения конфликта на Украине раскрыли

    Инвестор назвал эффект от охлаждения экономики в России

    Беспилотник атаковал флотилию Греты Тунберг на пути в Газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости