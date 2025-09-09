На Камчатке спасли упавшего в яму с отходами

На Камчатке медвежонка достали из ямы с отходами на рыбном заводе

На Камчатке медвежонок упал в яму с пищевыми остатками на рыбном заводе. Об этом сообщает Amur mash.

Отмечается, что хищника привлек запах и он нырнул в резервуар с головой, однако самостоятельно уже не смог выбраться. Местные жители помогли медвежонку вылезти с помощью деревянной доски и веревки. После этого медвежонок почти устроил погоню за спасителями, но быстро решил убежать с места происшествия.

В июле очевидцы заметили на юге Камчатки медвежонка с уникальным окрасом. В объектив камеры попала группа из четырех медведей. На размещенных кадрах видно, что один из них имеет белый окрас. При этом, несмотря на светлую шерсть, он не является альбиносом.