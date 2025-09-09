Бывший СССР
На Украине кончились деньги для выплат надбавок военным

Министерство обороны Украины не сможет выплатить надбавки военнослужащим до 20 сентября, если власти не повысят налоги. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает ТАСС.

Она добавила, что депутаты парламента проголосуют по изменениям в госбюджет до 20 сентября. По ее словам, сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале 2024 года США не оказывали помощь Украине. В связи с этим Киев был вынужден закупать оружие за счет тех денег, которые планировалось потратить на выплаты военным во второй половине 2024 года.

Ранее стало известно, что США готовы продать Украине вооружения в обмен на то, что Киев предоставит Вашингтону права интеллектуальной собственности на украинские военные разработки.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что расходы страны на прямую военную поддержку Украины с начала 2025 года составили 0,3 процента от валового продукта (ВВП) европейской республики. Он также напомнил, что со следующего года расходы республики на оборону резко вырастут и составят более 5 процентов от национального ВВП.

