13:48, 3 сентября 2025Экономика

В европейской стране подсчитали траты на военную поддержку Украины

Президент Эстонии Карис оценил военную поддержку Украины в 0,3 % от ВВП
Анатолий Акулов (редактор)
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Расходы Эстонии на прямую военную поддержку Украины с начала 2025 года составили 0,3 процента от валового продукта (ВВП) европейской республики. Об этом заявил президент страны Алар Карис, его слова приводит РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что его страна продолжит оказывать всю необходимую Украине помощь ради сдерживания России. «Эстония продолжит поддерживать Украину», — заверил Карис в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Эстонский лидер также напомнил, что со следующего года расходы республики на оборону резко вырастут и составят более 5 процентов от национального ВВП. Что касается поддержки Украины, то эстонские военные и промышленные предприятия продолжат сотрудничать с Украиной по вопросу предоставления оружия и необходимой техники, заключил Карис.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии оценили расходы на военную поддержку Украины в ближайшие несколько лет в 40 миллиардов евро. По гражданским позициям, подчеркнули в немецком ведомстве, показатель составит 34 миллиарда евро. Средства направят на противовоздушную оборону, восстановление энергетики, гуманитарную помощь и разминирование. Кроме того, Украине предоставят деньги на закупку предметов первой необходимости для гражданских сил безопасности.

