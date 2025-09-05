Мир
США захотели продать Украине новое оружие при одном условии

NBC News: США могут продать Украине оружие за интеллектуальную собственность
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США готовы продать Украине вооружения в обмен на то, что Киев предоставит Вашингтону права интеллектуальной собственности на украинские военные разработки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«США обсуждают с Украиной сделку на сумму около 100 миллиардов долларов. В рамках потенциального соглашения Киев сможет покупать американское оружие, а США в обмен на это получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, разработанные украинской стороной», — передает телеканал слова неназванного американского чиновника.

25 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину. Он отметил, что теперь Вашингтон зарабатывает деньги, поскольку продает оружие Североатлантическому альянсу, которое затем перенаправляется Киеву.

Кроме того, Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер призвал страны-участницы альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

