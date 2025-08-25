Мир
США перестали тратить деньги на Украину

Трамп: США больше не будут тратить деньги на Украину
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Air Force / Roland Balik / Handout / Reuters

США больше не тратят деньги на Украину. Соответствующее заявление сделал президент страны Дональд Трамп. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

По его словам, значительные гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа. США же, считает американский лидер, надо только оказывать поддержку в этом направлении.

Также Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения конфликта на Украине, однако в результате ситуация оказалась сложнее. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.

