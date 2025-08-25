США перестали тратить деньги на Украину

Трамп: США больше не будут тратить деньги на Украину

США больше не тратят деньги на Украину. Соответствующее заявление сделал президент страны Дональд Трамп. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

По его словам, значительные гарантии безопасности Киеву должна предоставить Европа. США же, считает американский лидер, надо только оказывать поддержку в этом направлении.

Также Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения конфликта на Украине, однако в результате ситуация оказалась сложнее. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.