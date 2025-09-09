Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 9 сентября 2025Мир

На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

Полковник Райснер: ВСУ разместили мало систем ПВО на востоке страны из-за потерь
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили мало дальнобойных систем противовоздушной обороны (ПВО) на востоке страны из-за тяжелых потерь. Преимущество России в борьбе с украинской ПВО раскрыл бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу n-tv.

«Российские войска способны вести разведку на расстоянии до 200 километров от линии фронта без существенной задержки для поражения целей. Они обнаруживают, когда система Patriot приближается слишком близко к линии фронта», — отметил эксперт.

По его словам, Украина таким образом уже потеряла две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что компания до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Он заявил, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, планируется увеличить производство до 200 единиц.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    Российские автопроизводители попросили поднять цены на иностранные машины

    На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

    Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами

    Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

    Стало известно об участии японских наемников в боях на Украине

    Россиянин описал туристок на курорте Европы фразой «купальники скромные, а девушки — нет»

    Опубликованы кадры мощного пожара в дельфинарии в Краснодарском крае

    В Австралии прокомментировали приговор наемнику ВСУ Дженкинсу словом «идиот»

    Правительство поддержало запрет выгуливать опасных собак пьяным и детям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости