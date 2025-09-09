На Западе раскрыли преимущество России в борьбе с ПВО Украины

Полковник Райснер: ВСУ разместили мало систем ПВО на востоке страны из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили мало дальнобойных систем противовоздушной обороны (ПВО) на востоке страны из-за тяжелых потерь. Преимущество России в борьбе с украинской ПВО раскрыл бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу n-tv.

«Российские войска способны вести разведку на расстоянии до 200 километров от линии фронта без существенной задержки для поражения целей. Они обнаруживают, когда система Patriot приближается слишком близко к линии фронта», — отметил эксперт.

По его словам, Украина таким образом уже потеряла две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что компания до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Он заявил, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, планируется увеличить производство до 200 единиц.