Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 9 сентября 2025Мир

В Германии пообещали передать Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

Rheinmetall поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в эфире телеканала ZDF.

«На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов», — рассказал Паппергер.

По его словам, концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, планируется увеличить производство до 200 единиц. Паппергер отметил, что речь идет о системах, не стоящих на вооружении бундесвера.

Ранее сообщалось, что более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и присутствия там европейских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Схваченный талибами российский этнограф вернулся на родину

    Пушков резко высказался о «показухе» Макрона

    Песков высказался об уходе Путина в отпуск

    В Германии пообещали передать Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

    На Западе сделали мрачный прогноз об Украине

    В Братиславе эвакуируют людей из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны

    Симоньян провели операцию

    Вучич назвал организаторов протестов в Сербии подонками и отребьем

    Европу призвали разработать запасной план по Украине из-за Трампа

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости