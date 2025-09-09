В Германии пообещали передать Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в эфире телеканала ZDF.

«На этой неделе на выставке в Лондоне мы подпишем контракт с Украиной, согласно которому она получит новые системы Skyranger. Впервые это будут мобильные системы, которые могут отражать атаки дронов», — рассказал Паппергер.

По его словам, концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год, планируется увеличить производство до 200 единиц. Паппергер отметил, что речь идет о системах, не стоящих на вооружении бундесвера.

Ранее сообщалось, что более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и присутствия там европейских войск.