Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 5 сентября 2025Мир

Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину

Wahlen: Более половины немцев поддерживают отправку военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и присутствия там европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу канала ZDF.

Так, 53 процента опрошенных считают, что Германия должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военнослужащих бундесвера. При этом 42 процента респондентов выступили против этого.

Согласно результатам опроса, всего 4 процента ожидают полного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, тогда как 94 процента так не считают.

Ранее телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщил, что Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине. В том числе ожидается поставка оборудования для четырех бригад Вооруженных сил Украины, около 500 единиц техники в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп назвал количество прекращенных им войн

    Названа причина задымления в Третьяковской галерее

    Трамп сделал признание об Украине

    Трамп заявил о выигравших обе мировые войны США

    Украина попыталась ударить по трем регионам России

    Трамп оценил армию США

    Украинская певица возмутила фанатов публикацией на русском языке

    Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину

    США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости