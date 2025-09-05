Wahlen: Более половины немцев поддерживают отправку военных на Украину

Более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены на Украине в случае прекращения огня и присутствия там европейских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу канала ZDF.

Так, 53 процента опрошенных считают, что Германия должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военнослужащих бундесвера. При этом 42 процента респондентов выступили против этого.

Согласно результатам опроса, всего 4 процента ожидают полного прекращения огня на Украине в ближайшие недели, тогда как 94 процента так не считают.

Ранее телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщил, что Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине. В том числе ожидается поставка оборудования для четырех бригад Вооруженных сил Украины, около 500 единиц техники в год.