Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:19, 9 сентября 2025Россия

В ударе Израиля по Катару увидели явный намек

Военблогер Подоляка: Удар Израиля по Катару — явный намек Турции
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Удар Израиля по зданию в Дохе, столице Катара, где находились высокопоставленные члены ХАМАС — явный намек Турции. Эту связь увидел российский военблогер Юрий Подоляка, его заявление опубликовано в Telegram.

Публицист подчеркнул, что военные операции Израиля уникальны по своей безнаказанности и другим государствам могут лишь сниться. «Израиль (...) может бомбить... кого угодно, если считает, что это вопрос его национальной безопасности».

По его словам, целью удара было не только причинение ущерба ХАМАС, но и «послание» Турции. «Интересно, если Израиль ударит по Турции вот так, страны НАТО впишутся или нет? Аж интересно», — подытожил он.

Другой конкретики о том, в чем заключалось послание Израиля, Подоляка не привел.

Ранее 9 сентября армия обороны Израиля объявила, что «нанесла точный удар по высшему руководству террористической организации». Телеканал Al Arabiya утверждает, что под удар попали четыре жилых здания.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    В России нашли следы исчезнувшей империи кочевников

    ЦБ поднял курс доллара до многомесячного максимума

    Командующий ВДВ назвал героем погибшего в Донбассе сына замдиректора ЦРУ

    У известной блогерши обнаружили целлюлит на лице

    В ударе Израиля по Катару увидели явный намек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости