В ударе Израиля по Катару увидели явный намек

Военблогер Подоляка: Удар Израиля по Катару — явный намек Турции

Удар Израиля по зданию в Дохе, столице Катара, где находились высокопоставленные члены ХАМАС — явный намек Турции. Эту связь увидел российский военблогер Юрий Подоляка, его заявление опубликовано в Telegram.

Публицист подчеркнул, что военные операции Израиля уникальны по своей безнаказанности и другим государствам могут лишь сниться. «Израиль (...) может бомбить... кого угодно, если считает, что это вопрос его национальной безопасности».

По его словам, целью удара было не только причинение ущерба ХАМАС, но и «послание» Турции. «Интересно, если Израиль ударит по Турции вот так, страны НАТО впишутся или нет? Аж интересно», — подытожил он.

Другой конкретики о том, в чем заключалось послание Израиля, Подоляка не привел.

Ранее 9 сентября армия обороны Израиля объявила, что «нанесла точный удар по высшему руководству террористической организации». Телеканал Al Arabiya утверждает, что под удар попали четыре жилых здания.