Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:33, 9 сентября 2025Наука и техника

Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

Концерн «Калашников»: Дрон-камикадзе «КУБ» выполняет задачу после глушения РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «КУБ» способен поразить цель и выполнить задачу даже после глушения канала связи с наземной станцией средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Преимущества аппарата назвал начальник расчета с позывным Грек, передает концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий применение «КУБа» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Расчет уничтожил самоходную артиллерийскую установку и живую силу противника в Харьковской области.

Начальник расчета отметил, что умный боеприпас сам себя позиционирует по спутникам и стабильно идет к цели.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

По его словам, «КУБ» может автономно выполнять полетное задание после потери связи в результате работы РЭБ. «Даже если его заглушили, он все равно летит и попадает в цель», — сказал Грек.

В июле концерн «Калашников» сообщил, что расчеты боеприпасов «КУБ» в зоне спецоперации уничтожают реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, опорные пункты, танки и другую бронетехнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    Вероятность финского сценария завершения конфликта на Украины оценили

    Молодая российская туристка пропала в курортном городе

    Голикова отметила ослабившиеся попытки отмены русской культуры

    Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

    В Сочи погиб мирный житель после атаки ВСУ

    В США предложили прекратить военную помощь Украине и другим странам

    Бориса Джонсона уличили в незаконной деятельности

    В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

    Женщина потеряла ребенка во время родов и неожиданно встретилась с ним спустя 42 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости