Названы преимущества умного дрона-камикадзе «КУБ»

Концерн «Калашников»: Дрон-камикадзе «КУБ» выполняет задачу после глушения РЭБ

Российский дрон-камикадзе «КУБ» способен поразить цель и выполнить задачу даже после глушения канала связи с наземной станцией средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Преимущества аппарата назвал начальник расчета с позывным Грек, передает концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий применение «КУБа» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Расчет уничтожил самоходную артиллерийскую установку и живую силу противника в Харьковской области.

Начальник расчета отметил, что умный боеприпас сам себя позиционирует по спутникам и стабильно идет к цели.

По его словам, «КУБ» может автономно выполнять полетное задание после потери связи в результате работы РЭБ. «Даже если его заглушили, он все равно летит и попадает в цель», — сказал Грек.

В июле концерн «Калашников» сообщил, что расчеты боеприпасов «КУБ» в зоне спецоперации уничтожают реактивные системы залпового огня, артиллерийские установки, опорные пункты, танки и другую бронетехнику.