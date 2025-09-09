Россия
19:23, 9 сентября 2025Россия

Обвиненному в отмывании средств волонтеру припомнили случай с военным оборудованием

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Роман Алехин

Роман Алехин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обвиненный в отмывании средств при организации военных поставок военблогер Роман Алехин не отдал военкору Александру Коцу обещанное оборудование. Об этом случае Коц припомнил волонтеру в Telegram-канале.

По словам Коца, один из энтузиастов, работающих с электроникой для нужд военных, передал волонтеру Алехину партию портативных систем радиоэлектронной борьбы — подавителей дронов. Инженер сообщил Коцу, что предупредил Алехина, и тот отдаст две единицы оборудования журналисту.

«Когда я написал Алехину по поводу подавителей, он ответил, что уже все раздал и больше нет. Ну нет, так нет, подумал я», — вспомнил журналист.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Коц отметил, что волонтер часто подписывал публикации фразой «честь имею», но для того, чтобы так делать, нужно быть кристально чистым человеком. «Иначе фраза приобретает переносный смысл», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина обвинили в отмывании денег на поставках помощи участникам специальной военной операции. В сети распространились кадры, на которых он объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности при поставках и якобы раскрывает преступную схему. Это не первый скандал, в котором оказался замешан Алехин.

    Все новости