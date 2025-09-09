Обвиненному в отмывании средств волонтеру припомнили случай с военным оборудованием

Военкор Коц: Обвиненный в отмывании средств Алехин не отдал оборудование

Обвиненный в отмывании средств при организации военных поставок военблогер Роман Алехин не отдал военкору Александру Коцу обещанное оборудование. Об этом случае Коц припомнил волонтеру в Telegram-канале.

По словам Коца, один из энтузиастов, работающих с электроникой для нужд военных, передал волонтеру Алехину партию портативных систем радиоэлектронной борьбы — подавителей дронов. Инженер сообщил Коцу, что предупредил Алехина, и тот отдаст две единицы оборудования журналисту.

«Когда я написал Алехину по поводу подавителей, он ответил, что уже все раздал и больше нет. Ну нет, так нет, подумал я», — вспомнил журналист.

Коц отметил, что волонтер часто подписывал публикации фразой «честь имею», но для того, чтобы так делать, нужно быть кристально чистым человеком. «Иначе фраза приобретает переносный смысл», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина обвинили в отмывании денег на поставках помощи участникам специальной военной операции. В сети распространились кадры, на которых он объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности при поставках и якобы раскрывает преступную схему. Это не первый скандал, в котором оказался замешан Алехин.