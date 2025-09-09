«Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

Военблогера Алехина подозревают в отмывании средств на помощь бойцам СВО

Военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина обвинили в отмывании денег на помощи участникам специальной военной операции (СВО). В новостных Telegram-каналах опубликовано видео, где он объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и якобы раскрывает преступную схему. Предприниматель Алехин и ранее попадал в скандалы. «Лента.ру» собрала реакции военкоров и блогеров на слитую запись.

В ролике военблогер рассказывает собеседнику, как должна выглядеть схема по отмыванию денег при поставке гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО. По его словам, предприниматель должен перевести 200 миллионов рублей в благотворительный фонд Алехина, который на 150 миллионов рублей закупит у этого же коммерсанта медикаменты, при этом фактический объем отгрузки лекарств участники схемы занизят. Оставшуюся часть в 50 миллионов рублей глава фонда оставляет себе в качестве комиссии.

Описанную схему отмывания денег назвали классической

По видеозаписи «с человеком, похожим на Романа Алехина», можно сделать вывод, что в разработке правоохранителей он находился целенаправленно, считают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

Здесь обсуждается едва ли не классическая схема отмыва средств на войне. В данном случае планируется фиктивная закупка медикаментов для фронта с откатом аж в 50 миллионов от суммы 200 миллионов рублей «Военный осведомитель» Telegram-канал

Авторы заявили, что теперь Алехину «уже не отвертеться либо от настоящей службы, либо от длительного заключения».

По видеозаписи можно сделать вывод, что человек, который ведет съемку, «заряжен операми», пишет Telegram-канал «Белорусский силовик». На это указывает ракурс и место установки камеры.

Кто сталкивался с оперативными съемками и ОРМ, сразу поняли в чем прикол. Вся дальнейшая суть сводится лишь к тому, что при любых раскладах Алехин, скорее всего, уже задержан. Ну лично я бы такие кадры в сеть сливал только после задержания «Белорусский силовик» Telegram-канал

Автор канала также предположил, что честным волонтерам после скандала с Алехиным станет сложнее работать, «даже тем, кто не собирает денег».

При этом о задержании Алехина на момент публикации заметки данных нет. Как сообщал ТАСС, правоохранительные органы начали проверку в отношении блогера Алехина в связи с возможным мошенничеством.

Алехина обвинили в том, что он подставил все волонтерское движение

Инцидент с Алехиным должен быть надлежащим образом публично расследован, написал в своем Telegram-канале писатель Евгений Норин. По его словам, подобные скандалы бросают тень на все волонтерское движение.

Это уже не шуточки, это вопрос снабжения всей армии тем, что ей необходимо. Дело не только в том, что конкретный кабан кабаныч себе в левый карман полмиллиона баксов на каждой схемке кладет, а в том, что он разрушает доверие между волонтерами, армией и обществом. И вот тут точно должна прийти прокуратура с метлой и собачьей головой и отделить агнцев от козлищ Евгений Норин писатель

Схожего мнения придерживаются авторы Telegram-канала «Два майора», отмечая, что Алехин своими словами подставил все волонтерское движение.

Обсуждал ли ты это с целью сдать автора схемы в полицию, или на самом деле допустил, что можно преступить закон ради помощи фронту/личной наживы, — неважно. Сам факт такого обсуждения тобой этой темы с кем бы то ни было и допущение даже в диалоге под любым соусом этого — это уже значит подвести тему волонтеров фронта. Думаешь, к остальным военблогерам не подходили? Подходили и были жестко посланы при первых намеках «Два майора» Telegram-канал

Также авторы канала полагают, что «способ отмыть этот позор есть» — «в этот раз только по-нормальному».

Алехин не в первый раз оказывается в центре скандала

Последняя фраза из поста канала «Два майора» является ироничным намеком на якобы личное участие Алехина в операции «Поток». Известно, что марте 2025 года военблогер заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат», где за короткое время успел получить три награды. Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой.

Ранее Алехин был советником губернатора Курской области, потом записался в «Ахмат», где делал вид что служил, откуда его быстро попросили на выход после «скандала с трубой» (имеется ввиду операция «Поток» — прим. «Ленты.ру») «Военный осведомитель» Telegram-канал

До этого Алехин был советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Бывший глава региона признал вину, заключив досудебное соглашение со следствием.

Кроме того, Telegram-канал «Жаба и гадюка» обратил внимание, что в 2023 году Минюст проводил проверку благотворительного фонда Алехина, установив, что организация работает не прозрачно.

Организация не предоставляла отчетность в Минюст и не публиковала отчеты о своей деятельности и использовании имущества. Кроме того, согласно материалам проверки, фонд не осуществлял раздельный учет доходов, полученных от иностранных источников, и доходов, поступивших из других источников «Жаба и гадюка» Telegram-канал

Также ранее Алехин попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr (это авто также видно на слитом 9 сентября видео) — военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту.

Роман Алехин закрашивает краской надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде православного храма в селе Казачья Локня Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Алехин заявил, что брать деньги себе не планировал и думал о военных

Блогер заявил каналу «Осторожно, новости», что ролик с его участием тайно записали в мае 2025 года. По его словам, представители некоего «бизнесмена Галицкого» предложили условия: его фонду официально перечисляют 100 миллионов рублей в месяц, при этом на две трети этой суммы нужно купить медоборудование у фирм, которые аффилированы с самим бизнесменом Галицким, а треть суммы остается на цели фонда.

Также Алехину якобы заявили, что он будет получать на 10 процентов меньше товаров, чем отражено в документах. Блогер подумал, что таким образом «предприниматель хочет списать у своей фирмы часть товара», и не думал, что его пытаются «развести». Он заверяет, что никакого согласия не давал, поскольку изначально понимал, что схема выглядит не очень законно. По словам Алехина, он ничего не рассчитывал оставить для себя, а думал о нуждах военных.

Кто хочет помогать армии — welcome. А как уж они там лично у себя будут оформлять схемы, мне все равно Роман Алехин военный блогер

В своем канале на момент публикации материала опубликовал только один пост, в котором заявил, что видео еще не видел. «Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока все узнаю со слов журналистов, — заявил Алехин. — Само видео еще не видел. Ждите. Все объясню».