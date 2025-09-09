Россия
23:33, 9 сентября 2025Россия

Обломки БПЛА повредили дом в российском регионе

Хинштейн: В Курской области обломки беспилотника повредили частный дом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В частном доме в поселке Лазурный в Курской области произошел пожар после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Собственники самостоятельно ликвидировали возгорание. На месте работают местные спецслужбы. Кроме того, обломки дрона упали и загорелись на Союзной улице, написал Хинштейн. На место происшествия выехали пожарные. По предварительной информации, при атаке БПЛА никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Предварительно, в Буденновском районе города есть пострадавшие мирные жители. Позднее появилась информация об атаке жилого дома в Буденновском районе Донецка.

