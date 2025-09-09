Мир
17:24, 9 сентября 2025Мир

Офис Нетаньяху сделал заявление после удара по Катару

Офис Нетаньяху: Израиль несет ответственность за удар против руководства ХАМАС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израиль инициировал и самостоятельно провел операцию против руководства радикального палестинского движения ХАМАС, находящегося в Катаре, и поэтому полностью несет за нее ответственность. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявление опубликовано на сайте канцелярии.

«Сегодняшняя операция против глав террористической организации ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Ее инициировал Израиль, ее реализовал Израиль и Израиль полностью несет за нее ответственность», — отмечается в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точный удар по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Согласно данным СМИ, в здании, которое подверглось удару, находились лидер движения в секторе Газе и еще три члена политбюро. Однако источники предоставляют противоречивую информацию о том, смогли ли они пережить израильскую атаку.

