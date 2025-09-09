Силовые структуры
Ограбивший автобус ради 1000 рублей россиянин попал на видео

МВД показало кадры с нижегородцем, ограбившим водителя автобуса на 1000 рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который напал с пистолетом на водителя автобуса в Нижнем Новгороде и унес из кассы 1000 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной полиции и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина останавливает автобус и размахивает перед ним пистолетом.

Все произошло на улице Лесной городок. Мужчина выбежал на проезжую часть и, угрожая оружием, похитил деньги у водителя автобуса. Злоумышленник скрылся, но его смогли оперативно задержать — им оказался 56-летний ранее судимый и безработный нижегородец. У него изъяли травматический пистолет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбойном нападении. Он находится под стражей.

Ранее на видео попало и то, как в Москве двое мужчин в масках и с топором совершили разбойное нападение.

