ООН отреагировала на удар Израиля по Катару

Генсек ООН Гутерриш осудил удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре

ООН осуждает атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по руководству радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, его слова передает Reuters.

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара. Все стороны палестино-израильского конфликта должны работать в направлении достижения долгосрочного прекращения огня, а не на его нарушение», — отметил генсек.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точный удар по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

Согласно данным нескольких СМИ, в здании, которое подверглось удару, находились лидер ХАМАС в секторе Газа и еще три члена политбюро. Однако источники предоставляют противоречивую информацию о том, смогли ли они пережить атаку.