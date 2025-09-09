Опасность нанопластика в сперме оценили

Российские эксперты оценили опасность нанопластика, обнаруженного недавно их китайскими коллегами из Чжэцзянского университета в сперме мужчин. Их выводы цитирует «Газета.Ru».

По словам уролога и андролога Сергея Пульбере, нанопластик ведет к снижению качества спермы — это доказано с помощью тестов на животных. В свою очередь, биолог и эмбриолог Илья Володяев предположил, что у мужчины эти частицы могут стать причиной снижения уровня тестостерона и ухудшения показателей спермограммы, а у женщин — приводить к нарушениям менструального цикла и увеличению риска развития эндометриоза.

«Что касается влияния нанопластика на здоровье будущего плода, то концентрация нанопластика в сперме не показала достоверной связи с успешностью оплодотворения, развитием эмбрионов и наступлением беременности», — уточнил Володяев.

Оба эксперта указывают, что влияние нанопластика на человеческий организм недостаточно изучено, а из проведенных тестов пока нельзя сделать объективных выводов. С ними согласна и эмбриолог Елена Захарова. «Большинство исследований о влиянии нанопластика на живые организмы и клетки проведены в лабораторных условиях, при этом использованы значительно более высокие концентрации частиц, чем в окружающей среде», — отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что нанопластик может влиять на целостность ДНК и процессы деления клеток, но долгосрочное влияние низких концентраций нанопластика в окружающей среде на организм пока определить невозможно. Она подчеркнула, что в работе ученых из Чжэцзянского университета замечено некоторое снижение подвижности сперматозоидов, однако, как отмечают авторы, оно недостоверно и указывает лишь на вероятную связь с нанопластиком.

При этом в исследовании не было выявлено негативного влияния нанопластика на наступление беременности, добавила Захарова. Однако тенденцию на накопление нанопластика в организме она назвала тревожной и требующей дальнейших исследований.

