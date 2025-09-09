Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

Туроператор Фомина: Россиянам не стоит фотографировать женщин в Турции

Туроператор предостерегла россиян от простого действия, которое поможет избежать неприятных ситуаций на отдыхе в Турции. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с Life.ru.

По сообщению заместителя генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алены Фоминой, в стране не стоит фотографировать местных жителей на улице, особенно женщин. «В Турции недавно приняли закон, запрещающий это. Уважение к приватности обеспечит более комфортное пребывание», — отметила турэксперт.

Также отдыхающим следует воздержаться от покупки ювелирных изделий, так как качественное золото приобрести в этой восточной стране непросто. Фомина объяснила, что большинство украшений там делают из сплава с минимальным содержанием драгоценных металлов, а плохое освещение в магазинах затруднит осмотр.

Приобретать турецкие сувениры и товары лучше перед отъездом. «Помните о местной особенности под названием Akşam pazarı. Это время, которое предшествует закрытию рынков, когда цены на товары значительно снижаются. Продавцы стремятся распродать остатки и готовы торговаться, что дает возможность приобрести продукты почти за бесценок», — добавила специалистка.

Ранее россиянка Карина описала странный вирус в Турции словами «мутит, крутит, а потом понос». По ее словам, всей семьей они подхватили вирус во время отдыха в пятизвездочном отеле.