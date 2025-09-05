Путешествия
16:01, 5 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала странный вирус в Турции словами «мутит, крутит, а потом понос»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиянка Карина описала странный вирус в Турции словами «мутит, крутит, а потом понос». Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, всей семьей они подхватили вирус во время отдыха в пятизвездочном отеле Selectum Noa Belek. Сначала ее беспокоила тошнота, а затем — рвота и понос. Ей стало лучше на следующее утро благодаря лекарствам. Через два дня заболел муж, к симптомам прибавилась температура 38,8. Ребенок перенес инфекцию легче: его в течение 12 часов беспокоила только диарея.

«Что самое неприятное, когда мы вернулись домой, родители подхватили от нас эту инфекцию. Заболели сразу вдвоем — с рвотой, поносом и температурой, причем контактировали с нами ровно час. Так же болели ровно сутки», — рассказала Карина.

Сначала Карина думала, что причиной могла стать еда в отеле. В одной из ресторанных зон стоял странный запах, смешанный с хлоркой. Изредка им попадались плохо вымытые тарелки, но они меняли их на чистые. В остальном персонал отеля дезинфицировал все тщательно, в том числе и номера, отметила путешественница.

«Конечно, я обращалась к персоналу отеля. Они сказали, что знают об этой проблеме: берут каждый день пробы воды из моря и бассейнов. Конкретно не ответили, что они там обнаружили или не обнаружили, но сказали, что пишут в СМИ про эту бактерию. Я намекнула на кухню — может, проблема кроется там», — поделилась Карина.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что десятки россиян на отдыхе в Турции в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Уточнялось, что опасную инфекцию соотечественники подхватили на пляжах. Позже в пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что не получали массовых жалоб от путешественников.

