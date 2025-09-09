Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

В Чувашии отец-должник спрятался от приставов на балконе, но был пойман

В Чебоксарах поймали 37-летнего отца-должника, скрывавшегося от исполнения решения суда по выплате алиментов 15-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП по республике Чувашия.

По данным ведомства, долг россиянина составил уже 350 тысяч рублей. Ранее ему успешно удавалось скрываться от приставов. Исполнитель приходил в квартиру мужчины, но не мог найти его. В очередной раз сотрудник все-таки отыскал алиментщика, который прятался на балконе. «Из своего убежища мужчина доставлен в Управление», — уточнили в УФССП.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы нашли в диване мать, которая не платила алименты своему сыну, находящемуся в детском доме.