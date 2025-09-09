Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 9 сентября 2025Силовые структуры

Отец-должник спрятался от приставов на балконе российской квартиры

В Чувашии отец-должник спрятался от приставов на балконе, но был пойман
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чебоксарах поймали 37-летнего отца-должника, скрывавшегося от исполнения решения суда по выплате алиментов 15-летней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП по республике Чувашия.

По данным ведомства, долг россиянина составил уже 350 тысяч рублей. Ранее ему успешно удавалось скрываться от приставов. Исполнитель приходил в квартиру мужчины, но не мог найти его. В очередной раз сотрудник все-таки отыскал алиментщика, который прятался на балконе. «Из своего убежища мужчина доставлен в Управление», — уточнили в УФССП.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы нашли в диване мать, которая не платила алименты своему сыну, находящемуся в детском доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    В бегстве Кулебы из Украины увидели плохой знак для Киева

    В России допустили конфликт с Финляндией и сделали прогноз о трагических событиях

    Появились подробности о предложившем обложить россиян десятиной священнике

    Россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей

    Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

    Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости