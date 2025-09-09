Экономика
16:19, 9 сентября 2025Экономика

Перспективы российского авторынка оценили

«Автостат»: Продажи новых автомобилей в сентябре составят 120-125 тысяч штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы продаж новых машин в России с большой долей вероятности останутся примерно на уровне июля-августа. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных участников рынка.

Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич полагает, что реализация новых автомобилей в стране в первый месяц осени составит порядка 120-125 тысяч единиц. Руководитель ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь, прогнозирует показатель на уровне в 120 тысяч штук. Подобный среднемесячный результат, отмечает он, скорее всего сохранится до конца года.

Оживление российского авторынка аналитики ожидают только в случае снижения ключевой ставки Центробанка. В настоящее время, поясняют эксперты, она все еще является заградительной для отрасли. В зависимости от динамики ключевой замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев ожидает среднемесячного объема продаж в сентябре-ноябре в диапазоне 115-130 тысяч единиц. Однако в сложившихся реалиях сентябрьский результат пока видится ему в районе 120 тысяч штук.

После затяжного падения продаж в первой половине 2025 года в июле-августе реализация новых машин в России перешла к росту. По итогам второго летнего месяца показатель составил 120 649 единиц, а за последний — 122 235 штук.

Несмотря на относительное оживление внутреннего авторынка на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, эксперты сходятся во мнении, что по итогам 2025 года продажи все равно упадут на 10-25 процентов. Выправить ситуацию, утверждают они, помешают общее подорожание авто, снижение доступности автозаймов, регулярное повышение утильсбора и жесткая денежно-кредитная политика регулятора. С учетом этих факторов представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.

