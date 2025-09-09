Россия
10:41, 9 сентября 2025

Под Москвой учитель упал с мотоцикла под авто и не выжил

Shot: В Подмосковье учитель физкультуры упал с мотоцикла под авто и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковном Зарайске учитель ОБЖ и физкультуры упал с мотоцикла под автомобиль на трассе и не выжил. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, 32-летний мужчина ехал на работу, но внезапно потерял равновесие, слетел с мотоцикла и попал под колеса машины. Спасти его не удалось.

Он был учителем в средней школе №1 имени В.Н. Леонова в Зарайске. Этим летом его кандидатуру утвердили на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге трое восьмиклассников попали в ДТП вместе с пьяным учителем математики. После ДТП госпитализировали двух 14-летних мальчиков с травмами головы и 15-летнею девочку с переломом бедра. Сотрудник школы пояснил, что двигался со скоростью около 70 километров в час и не заметил вовремя, что дорога уходит направо, и не справился с управлением.

