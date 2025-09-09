Проживающая в России гражданка Евросоюза попала в колонию из-за трех комментариев

Южный окружной военный суд вынес приговор женщине, имеющей гражданство Болгарии и проживающей в Волгоградской области, за поддерживающие террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещена в России) комментарии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в суде.
Суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной по статье 205.2 УК РФ.
По версии следствия, 3 и 5 марта, а также 25 ноября 2024 года женщина одобрительные отзывы под видеозаписью и фотоматериалами, освещающими диверсионно-террористическую деятельность РДК.
Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю, который оказался сторонником РДК.