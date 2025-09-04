Россиянин оказался в СИЗО из-за граффити

Суд Екатеринбурга арестовал сторонника РДК, его выдало граффити

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю, который оказался сторонником террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Арестованный отправлен в СИЗО.

Екатеринбуржца задержали 3 сентября, его выдало граффити в поддержку РДК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Дома у мужчины в ходе обыска изъяли эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. На его теле задокументированы запрещенные татуировки.

Ранее екатеринбуржец привлекался к административной ответственности по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.