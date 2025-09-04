Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 4 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин оказался в СИЗО из-за граффити

Суд Екатеринбурга арестовал сторонника РДК, его выдало граффити
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю, который оказался сторонником террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Арестованный отправлен в СИЗО.

Екатеринбуржца задержали 3 сентября, его выдало граффити в поддержку РДК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Дома у мужчины в ходе обыска изъяли эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. На его теле задокументированы запрещенные татуировки.

Ранее екатеринбуржец привлекался к административной ответственности по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    В Европе женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке и попала на видео

    Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

    В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

    В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

    В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

    Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

    Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

    Microsoft признала множественные ошибки Windows

    В МИД прокомментировали сообщения о невыплате страховки после авиакатастрофы под Актау

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости