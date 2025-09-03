Силовые структуры
14:15, 3 сентября 2025
Силовые структуры

Сторонника террористической группировки выявили в российском регионе

В Екатеринбурге задержали жителя за причастность к РДК
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: tass.ru

В Екатеринбурге задержали жителя за причастность к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Поводом стало граффити в поддержку РДК.

Дома у задержанного прошел обыск, были изъяты вещи, средства связи, эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Также на теле мужчины задокументированы татуировки с экстремистским содержанием.

Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что суд дал 14 лет жителю Смоленской области за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России.

