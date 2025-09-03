Сторонника террористической группировки выявили в российском регионе

В Екатеринбурге задержали жителя за причастность к РДК

В Екатеринбурге задержали жителя за причастность к деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Поводом стало граффити в поддержку РДК.

Дома у задержанного прошел обыск, были изъяты вещи, средства связи, эскизы и рисунки с экстремистскими изображениями. Также на теле мужчины задокументированы татуировки с экстремистским содержанием.

Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ.

