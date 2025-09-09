Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 9 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме высказались об идее изменить расчет трудового и страхового стажа

Депутат Бессараб выступила за удвоение стажа маме при уходе за двумя детьми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сегодня в России «работа мамой» ценится очень высоко, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также высказалась об идее изменить расчет трудового и страхового стажа для матерей.

Ранее в Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком до достижения им 1,5 года в трудовой и страховой стаж в двойном размере.

На заседании, завершающем осеннюю сессию нижней палаты, рассматривался подобный вопрос, сообщила депутат. В частности, рассматривался законопроект, который предполагает снятие ограничений по нестраховому периоду, который засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии женщинам.

«Если раньше учитывался период не более шести лет, то теперь есть предложение, и оно будет принято, согласно которому всякие ограничения снимаются. То есть, в принципе, если мама будет находиться в отпуске по уходу за ребенком свыше шести лет, то этот период также будет учтен в страховой стаж», — поделилась Бессараб.

Говоря об учете индивидуальных пенсионных коэффициентов, парламентарий напомнила, что сегодня за каждый год ухода за первым ребенком до полутора лет матери назначают 1,8 балла, за вторым — 3,6, а за третьим и последующих — 5,4.

Для сравнения: сегодня средняя по России заработная плата — около 100 тысяч рублей, и с такой зарплатой можно до 4 баллов набрать. То есть "работа мамой", особенно многодетной, ценится государством очень высоко

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Рассматривался, по ее словам, также вопрос об удвоении стажа при уходе матери сразу за двумя детьми. Сейчас в такой ситуации женщине назначается 1,8 балла за первого и 3,6 за второго ребенка за год, в стаж же засчитывается год и полтора, если она ухаживает за двойняшками.

«Было такое предложение об удвоении стажа, если мама ухаживает за двумя сразу. Я думаю, что можно будет такое решение принять, и маме близнецов, двойняшек, тройняшек тем более учитывать двойной, тройной стаж, но что касается формулы "год за два" в обычной ситуации, думаю, что вряд ли это пройдет. У нас сегодня год за два учитывается при службе на специальной военной операции, то есть один день учитывается за два. Наверное, есть все-таки разница», — высказалась Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости