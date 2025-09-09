В Госдуме высказались об идее изменить расчет трудового и страхового стажа

Депутат Бессараб выступила за удвоение стажа маме при уходе за двумя детьми

Сегодня в России «работа мамой» ценится очень высоко, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также высказалась об идее изменить расчет трудового и страхового стажа для матерей.

Ранее в Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком до достижения им 1,5 года в трудовой и страховой стаж в двойном размере.

На заседании, завершающем осеннюю сессию нижней палаты, рассматривался подобный вопрос, сообщила депутат. В частности, рассматривался законопроект, который предполагает снятие ограничений по нестраховому периоду, который засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии женщинам.

«Если раньше учитывался период не более шести лет, то теперь есть предложение, и оно будет принято, согласно которому всякие ограничения снимаются. То есть, в принципе, если мама будет находиться в отпуске по уходу за ребенком свыше шести лет, то этот период также будет учтен в страховой стаж», — поделилась Бессараб.

Говоря об учете индивидуальных пенсионных коэффициентов, парламентарий напомнила, что сегодня за каждый год ухода за первым ребенком до полутора лет матери назначают 1,8 балла, за вторым — 3,6, а за третьим и последующих — 5,4.

Для сравнения: сегодня средняя по России заработная плата — около 100 тысяч рублей, и с такой зарплатой можно до 4 баллов набрать. То есть "работа мамой", особенно многодетной, ценится государством очень высоко Светлана Бессараб депутат Госдумы

Рассматривался, по ее словам, также вопрос об удвоении стажа при уходе матери сразу за двумя детьми. Сейчас в такой ситуации женщине назначается 1,8 балла за первого и 3,6 за второго ребенка за год, в стаж же засчитывается год и полтора, если она ухаживает за двойняшками.

«Было такое предложение об удвоении стажа, если мама ухаживает за двумя сразу. Я думаю, что можно будет такое решение принять, и маме близнецов, двойняшек, тройняшек тем более учитывать двойной, тройной стаж, но что касается формулы "год за два" в обычной ситуации, думаю, что вряд ли это пройдет. У нас сегодня год за два учитывается при службе на специальной военной операции, то есть один день учитывается за два. Наверное, есть все-таки разница», — высказалась Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

