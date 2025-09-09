Экономика
В Госдуме предложили изменить расчет трудового и страхового стажа

В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком, до достижения им 1,5 года, в трудовой и страховой стаж в двойном размере. Об предложении изменить расчет сообщили «Известия».

Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Авторы инициативы подчеркивают, что эта мера повысит уровень защиты и поддержки граждан, воспитывающих детей, а также стимулирует рождаемость.

«Реализация законопроекта находится в русле стратегически значимых задач по развитию института семьи, формированию благоприятной социальной среды для детей и родителей, обеспечению равенства семейных и трудовых прав, а также по усилению социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года разница в размере пенсий по старости в регионах России превысила два раза.

