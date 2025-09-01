Разница в размере пенсий в регионах России оказалась двукратной

«Известия»: В 2025-м разница в размере пенсий по старости в РФ превысила 2 раза

В первой половине 2025 года разница в размере пенсий по старости в регионах России превысила 2 раза. Причины, по которым разрыв в выплатах оказался двукратной, назвала газета «Известия».

По данным Соцфонда, самые большие пенсии по старости назначались жителям Чукотки — 41,6 тысячи рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи). В топ по самым высоким выплатам также вошли северные и дальневосточные регионы — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Средний размер пенсий по России составил 25 тысяч рублей.

Разница между выплатами для занятых и неработающих пенсионеров достигла рекордных 22 тысяч рублей. Разрыв достиг максимума с 2021-го, когда начала публиковаться статистика.

Главной причиной таких расхождений стала разница зарплат в регионах. В северных субъектах страны расположены предприятия добывающих отраслей, которые предполагают вредные условия труда, но и оплачиваются лучше, объяснила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Также уровень пенсий зависит от экономики региона, добавили в СФР. Кроме того, на размер пенсий влияет уровень официальной занятости на местах: работающие пенсионеры за счет накоплений страховых баллов и перерасчетов могут получать больше. Наконец, пенсии увеличиваются на специальные районные коэффициенты, например, северный стаж.

Лидер «Справедливой России - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ и отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По его словам, нынешняя система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию». В связи с этим партия предлагает формировать выплаты исходя из таких показателей, как стаж, заработок и условия труда.